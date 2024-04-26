Всероссийский фестиваль боевых искусств прошёл в Брянске

Всероссийский фестиваль боевых искусств собрал более 700 спортсменов в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

XVII Всероссийский фестиваль боевых искусств прошёл во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске. На масштабное событие собрались более 700 спортсменов. Они представили свыше 20 видов боевых искусств. Спортивный праздник посвятили Дню Победы.