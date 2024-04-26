Юные брянские гимнасты завоевали шесть медалей Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже прошли Всероссийские соревнованиях по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера СССР Владимира Пилипченко. В турнире участвовали воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

По программе КМС среди гимнастов 13-14 лет первое место завоевала Арина Савостенок. Серебряная награда досталась Арине Зайцевой.

По программе МС среди юношей 15-16 лет первое и второе место заняли Илья Старинский и Влад Осипов. А среди девушек Анастасия Джем завоевала бронзовую медаль.

По программе МС золотой медалисткой турнира стала Екатерина Бондарева.