В Брянске предстанет перед судом группа обвиняемых в торговле наркотиками

Областная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению трех брянцев в торговле наркотиками. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, им инкриминируется реализация крупных партий наркотиков в составе организованной группы и с использованием интернета.

По версии следствия, с июня по ноябрь прошлого года обвиняемые продавали наркотики жителям Брянска через систему «закладок».

В ноябре предполагаемых участников группы наркодилеров задержала полиция. При этом у них изъяли 150 гр наркотиков синтетического происхождения, известных в обиходе как «соли».