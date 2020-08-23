За сутки на Брянщине подтвердилось 81 выздоровление от коронавируса
Региональный оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим, выздоровевшим и умершим от коронавируса. За сутки в регионе заражение подтвердилось у 30 человек, выздоровление — у 81. Новых умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.
Всего в регионе инфицирование подтвердилось у 7993 человек, из них вызжоровели 6558, умерли 35. В статистику умерших не попдают инфицированные коронавирусом, которые скончались от других причин.
С начала пандемии на Брянщине сделано 131 576 исследований на коронасирус, в том числе 1291 — за минувшие сутки.
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