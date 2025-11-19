Трассу «Брянск-Новозыбков»-Погар отремонтируют по нацпроекту в будущем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск-Новозыбков»-Погар в Погарском районе. Подрядная организация ООО «Погарагродорстрой» обновит 3,5 километра дороги.

Трасса «Брянск – Новозыбков» – Погар является дублером федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь. Это важная транспортная артерия для развития международных социально-экономических отношений.