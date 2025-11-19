Ранее судимого брянца суд отправил в СИЗО за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудники полиции. По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 35-летнего жителя Володарского района города Брянска.

По версии правоохранителей, инцидент произошёл днём 17 ноября 2025 года в многоквартирном доме по улице Есенина. На вызов в квартиру пришёл участковый уполномоченный полиции. Фигурант напал на полицейского и несколько раз ударил его по голову. Мужчину стражи порядка задержал и доставил в отдел. Позже участковый обратился в больницу за медицинской помощью.

Фигурант ранее уже был судим. Суд заключил его под стражу на время следствия. Мужчине грозит до 10 лет колонии.