Кражу товаров из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Кражу товаров на 7000 рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о краже из магазина в Володарском районе Брянска. Из торговой точки пропали продукты на более чем 7000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в преступлении женщин 32-х и 20-ти лет. В поле зрения правоохранителей до этого момента они не попадали.

Женщины признались, что продукты из зала вынесли в пакете и в карманах. Часть похищенного они продали, а остальное съели.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.