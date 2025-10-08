Свыше двух миллионов рублей похитили лжеэксперты у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Унечского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету женщина решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. 1 537 000 рублей женщина перевела за указанные незнакомцем счета. Прибыли заявительница не получила и не смогла вернуть свои деньги.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё двое жителей региона. Они лишились 486 тысяч рублей.