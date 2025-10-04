Город32

«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись в Сельцо

2025, 04 октября 17:40 Происшествия
Человек пострадал при столкновении «КАМАЗа» и легкового автомобиля в Сельцо. Об этом сообщили в регионального ГИБДД.  

 

В городе Сельцо на 3 км автомобильной дороги местного значения «Сельцо – Домашово» накануне произошла авария. 21-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 2105» выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ». 

Травмы в ДТП получил 25-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.  

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. 

