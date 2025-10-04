«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись в Сельцо

Человек пострадал при столкновении «КАМАЗа» и легкового автомобиля в Сельцо. Об этом сообщили в регионального ГИБДД.

В городе Сельцо на 3 км автомобильной дороги местного значения «Сельцо – Домашово» накануне произошла авария. 21-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 2105» выехал на встречную полосу и врезался в «КАМАЗ».

Травмы в ДТП получил 25-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.