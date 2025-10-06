Мемориальную доску инженеру Ивану Поручикову открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В минувшие выходные около дома №45/9 по улице Луначарского в Брянске прошла торжественная церемония. Там открыли памятную доску государственному деятелю, талантливому инженеру, Почётному гражданину города Брянска и Брянской области Ивану Поручикову. На церемонии собрались руководители города и области разных времён, представители общественности, студенты. Они почтили память Ивана Поручикова.
«Выходец из простой семьи, он сумел стать политиком регионального уровня. Воспитал достойных специалистов, которые пришли ему на замену. О заслугах Поручикова говорят его награды. Работая руководителем Брянского облисполкома, он многое сделал для развития города Брянска и области», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
Мемориальный знак на доме, где жил Иван Поручиков, установили по инициативе, Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей.
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе