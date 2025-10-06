Город32

Мемориальную доску инженеру Ивану Поручикову открыли в Брянске

2025, 06 октября 11:46 Общество
Мемориальную доску инженеру Ивану Поручикову открыли в Брянске
Источник фото

Мемориальную доску инженеру Ивану Поручикову открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В минувшие выходные около дома №45/9 по улице Луначарского в Брянске прошла торжественная церемония. Там открыли памятную доску государственному деятелю, талантливому инженеру, Почётному гражданину города Брянска и Брянской области Ивану Поручикову. На церемонии собрались руководители города и области разных времён, представители общественности, студенты. Они почтили память Ивана Поручикова.

«Выходец из простой семьи, он сумел стать политиком регионального уровня. Воспитал достойных специалистов, которые пришли ему на замену. О заслугах Поручикова говорят его награды. Работая руководителем Брянского облисполкома, он многое сделал для развития города Брянска и области», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Мемориальный знак на доме, где жил Иван Поручиков, установили по инициативе, Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей. 

Читайте также
Три уличные лестницы отремонтируют в Брянске
06 октября 11:10
Три уличные лестницы отремонтируют в Брянске
Свыше 10 километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Трубчевском районе
06 октября 10:45
Свыше 10 километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Трубчевском районе
Кражу товаров из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске
06 октября 08:00
Кражу товаров из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске
Улицу XXII Съезда КПСС в Брянске полностью отремонтировали за несколько лет
03 октября 14:31
Улицу XXII Съезда КПСС в Брянске полностью отремонтировали за несколько лет

Новости регионов

01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной вой­не, освобождению города-­героя Смоленска от немецко-­фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. руб­лей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. руб­лей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-­фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-­культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе

Актуальные темы

Общество
«Брянский ворчун» покорил жюри медиафорума
Общество
Токсичная реальность: брянские улицы становятся крысиным раем?
Происшествия
«КАМАЗ» и легковой автомобиль столкнулись в Сельцо
Общество
Дворец культуры имени Кравцова в Брянске отметил юбилей
Происшествия
Мужчина погиб на пожаре в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени
И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Ветераны брянского филиала «Россети Центр» посетили достопримечательности Жуковского района Брянской области
Ветераны брянского филиала «Россети Центр» посетили достопримечательности Жуковского района Брянской области

Члены Совета ветеранов филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» совершили экскурсионную поездку в Жуковский район Брянской области. Они посетили духовные места и исторические достопримечательности сёл Овстуга и Вщижа. Поездка была организована первичной профсоюзной организацией «Брянскэнерго» и приурочена ко Дню пожилого человека.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика