Мемориальную доску инженеру Ивану Поручикову открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные около дома №45/9 по улице Луначарского в Брянске прошла торжественная церемония. Там открыли памятную доску государственному деятелю, талантливому инженеру, Почётному гражданину города Брянска и Брянской области Ивану Поручикову. На церемонии собрались руководители города и области разных времён, представители общественности, студенты. Они почтили память Ивана Поручикова.

«Выходец из простой семьи, он сумел стать политиком регионального уровня. Воспитал достойных специалистов, которые пришли ему на замену. О заслугах Поручикова говорят его награды. Работая руководителем Брянского облисполкома, он многое сделал для развития города Брянска и области», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Мемориальный знак на доме, где жил Иван Поручиков, установили по инициативе, Брянской областной ассоциации промышленников и предпринимателей.