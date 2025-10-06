Нетрезвый водитель за рулём иномарки врезался в «КАМАЗ» на брянской трассе

Нетрезвый водитель за рулём иномарки врезался в «КАМАЗ» на трассе в Погарском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла поздним вечером 5 октября на 9 км автомобильной дороги «Погар — Стародуб — Андрейковичи» Погарского района. 39-летний водитель за рулём автомобиля Kia Seltos врезался в впереди движущийся «КАМАЗ».

Автомобилист из иномарки попал в больницу с травмами. Мужчина оказался нетрезв. Инспекторы выяснили, что он лишён водительского удостоверения.

На нарушителя инспекторы составили три административных протоколы.

По факту ДТП следователи проводят проверку.