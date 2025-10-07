Автомобиль нетрезвого водителя из Жуковки конфисковал суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Жуковского района вынес приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Жуковки.

20 марта мужчину за рулём автомобиля «ВАЗ 21070» в посёлке Латыши остановили сотрудники ДПС. Водитель оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Автомобиль конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.