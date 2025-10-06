Брянский краеведческий музей получил премию «Пушкинская карта». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

3 октября в Бетховенском зале Большого театра прошла церемония вручения II премии «Пушкинская карта. Премия». Её присудили в 20 номинациях театрам концертным залам, музеям, библиотекам, образовательным учреждениям, домам культуры, кинотеатрам, а также регионам, которые лучше других внедрили программу «Пушкинскую карту» в прошлом году.

в номинации «Региональные музеи» был представлен Брянский государственный краеведческий музей. Учреждение – один из лидеров реализации проекта в регионе. Музей стал победителем.