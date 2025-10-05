Брянец завоевал «серебро» чемпионата мира в толкании ядра

Брянский паралимпиец завоевал «серебро» чемпионата мира в толкании ядра. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Нью-Дели в Индии прошёл чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев. В соревнованиях поучаствовали свыше 1000 спортсменов.

В заключительный день соревнований в толкании ядра в классе F33 выступил брянский спортсмен Александр Хрупин. Он завоевал серебряную медаль чемпионата.