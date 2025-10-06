Брянская делегация посетила праздник сбора урожая в Гомельской области

Брянская делегация посетила праздник сбора урожая «Дожинки» в Гомельской области в Республике Беларусь. Об этом рассказали в пресс-службе региоанального парламента.

Почти 30 лет в Республике Беларусь ежегодно осенью проходит праздник сбора урожая «Дожинки». В этом году его принимал посёлок Лельчицы Гомельской области. Мероприятие посетила делегация Брянской области в составе спикера облдумы Валентина Суббота и врио замгубернатора Бориса Грибанова.

В программу фестиваля вошли демонстрация сельскохозяйственной техники, тематические подворья, торговые и ремесленные ряды, марш работников сельского хозяйства. Также награды получили победители и призеры соревнования за достижение высоких показателей в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.

Кроме того, в рамках праздника открыли новое здание ЗАГС в посёлке и современной детской площадки.

«Нашу Брянскую область с Гомельской связывают давние тесные, дружеские узы и успешное сотрудничество в различных отраслях, в том числе в сфере сельского хозяйства. На Гомельщине сельское хозяйство, как и у нас на Брянщине, является одной из важнейших отраслей экономики, а его история, традиции, культура, быт уходят своими корнями в недра тысячелетий. И такие традиционные народные праздники способствуют повышению престижа труда на земле, привлечению внимания молодежи к аграрным профессиям», — отметил спикер заксобрания.

Завершился праздник концертом с участием лучших коллективов Беларуси.