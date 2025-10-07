Экс-полицейский из Брянска отправится в колонию за мошенничество и получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Приговор выслушал бывший сотрудник полиции.

В феврале-марте 2019 года фигурант обманул двух жителей Брянска, пообещав помочь им избежать назначения им наказания связанного с лишение свободы. За это он получил от них один миллион рублей. Ещё 800 тысяч рублей он не получил, так как фигуранты уголовного дела отправились в колонию.

С сентября по декабрь 2020 года стражи порядку миллион рублей выплатил руководитель коммерческой организации. Обвиняемый пообещал ему пресечь угрозы со стороны конкурентов, но выполнять обязательства не собирался.

Кроме того, с сентября 2020 года по декабрь 2021 года он получал от другого предпринимателя за покровительство его бизнесу ежеквартально по 300 тысяч рублей. Сумма взятки составила 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима, а также 1 млн 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, он лишен звания «подполковник полиции». Сумма взятки конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.