Экс-полицейский из Брянска отправится в колонию за мошенничество и получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Приговор выслушал бывший сотрудник полиции.
В феврале-марте 2019 года фигурант обманул двух жителей Брянска, пообещав помочь им избежать назначения им наказания связанного с лишение свободы. За это он получил от них один миллион рублей. Ещё 800 тысяч рублей он не получил, так как фигуранты уголовного дела отправились в колонию.
С сентября по декабрь 2020 года стражи порядку миллион рублей выплатил руководитель коммерческой организации. Обвиняемый пообещал ему пресечь угрозы со стороны конкурентов, но выполнять обязательства не собирался.
Кроме того, с сентября 2020 года по декабрь 2021 года он получал от другого предпринимателя за покровительство его бизнесу ежеквартально по 300 тысяч рублей. Сумма взятки составила 1,2 млн рублей.
Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима, а также 1 млн 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, он лишен звания «подполковник полиции». Сумма взятки конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе