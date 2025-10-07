Свыше 12 млрд рублей на восстановление территорий получила Брянская область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Богомаз провёл еженедельное оперативное совещание. Там обсудили программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий региона. Она была разработана по поручению Президента России Владимира Путина.

«Над разработкой программы в непрерывном режиме трудились наши департаменты — экономического развития, строительства, финансов, заместители Губернатора совместно с федеральными отраслевыми министерствами, проделана действительно большая работа», – подчеркнул глава региона. .

На реализацию программы в период с 2025 по 2027 годы выделено 12 млрд 240 млн рублей. На первом этапе будет компенсирован ущерб гражданам и бизнесу, восстановлены поврежденные объекты, обеспечено функционирование ключевых объектов инфраструктуры.

«Программа — это «живой» документ, в который на постоянной основе будут вноситься изменения, объемы финансирования и показатели будут корректироваться», – заключил Александр Богомаз.