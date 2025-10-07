История о птицах и людях: брянская лента покорила фестиваль

Алексей Жучков из Брянска доказал: в эпоху больших бюджетов и съемочных армий один человек способен создать картину, которая покорит жюри международного уровня. Его «Город птиц» получил специальный приз на IX Международном Феодосийском кинофестивале — и это только начало пути для ленты, над которой автор трудился больше десяти лет.

Жучков — явление редкое даже для независимого кино. Фотохудожник, бард, режиссер — он стал для своего проекта всем сразу: написал сценарий, снял, сочинил музыку и песни, выступил продюсером и даже сыграл одну из ролей. Такая «многостаночность» могла бы убить творческую энергию, но в случае с «Городом птиц» она стала его силой.

Премьерный показ в мае на юрфаке Брянского госуниверситета стал лишь разминкой перед большим кино. Феодосийский фестиваль — площадка серьезная. С 2017 года он стал одним из одиннадцати проектов АНО «Фестиваль Плюс» под руководством Виталия Карякина. За три дня участники и зрители просмотрели свыше 60 картин, а география авторов впечатляет: от Магадана до Ташкента, от Санкт-Петербурга до Луганска.

«Город птиц» — это не просто кино, это нервный разговор о том, что происходит с человеком, когда его бросают один на один с городскими джунглями. Главный герой — молодой парень, который в аморфной атмосфере трущоб теряет себя как личность. Власть над жизнью и смертью других людей он покупает дешево, но цена для собственной души оказывается запредельной. Поворотный момент — появление беспилотников над родиной. Внешняя угроза мгновенно пробуждает в герое человеческое.

Музыкальное решение картины построено на авторских песнях Жучкова. «Правильные парни», «Смена поколений», «Фотограф» и заглавная композиция «Город птиц» создают звуковую атмосферу, которая не отпускает зрителя даже после финальных титров.

Международное признание в Феодосии — это не случайность. Фестиваль целенаправленно поддерживает новое поколение режиссеров, предоставляя им возможность показать работы профессиональному жюри и взыскательной публике. Для Жучкова это первая серьезная награда за «Город птиц», но вряд ли последняя. Картина, которая рождалась больше десятилетия, получила путевку в большую жизнь. И это доказательство того, что в российском кино есть место не только для мегапроектов, но и для искреннего авторского высказывания.

