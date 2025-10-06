Заведующую детсадом в Клинцах обвинили в мошенничестве

Заведующую детсадом в Клинцах ждёт суд по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 61-летняя заведующая детским садом.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2022 года, а также с июня 2023 года по май 2025 года женщина фиктивно трудоустроила знакомого на должность рабочего. Начисленную ему заработную плату женщина забрала себе. Так она похитила почти 180 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры.