Брянские спортсмены завоевали пять высших наград турнира по бодибилдингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошли чемпионат и первенство области по бодибилдингу и фитнесу. Брянские спортсмены завоевали путевки на всероссийские турниры.

Абсолютным победителем в номинации «Бодибилдинг» стала Александра Таненкова. В номинации « Фитнес Эстетический» золотую медаль завоевала Наталья Ефремочкина. Чемпионкой в номинации «Бодифитнес» стала Мариана Пономарева. Среди юниорок отличилась Ксения Купреева. А Кирилл Евтихов стал первым в категории «Бодибилдинг + 90кг».

