Шесть медалей завоевали брянские спортсмены на турнире по фитнес-аэробике

Шесть медалей завоевали брянские спортсмены на всероссийском турнире по фитнес-аэробике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Казань прошли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Там собрались около 1500 спортсменов из 25 регионов.

Сборная Брянской области успешно выступила на турнире. В дисциплине «хип-хоп среди юниоров» команда EDF JUNIORS заняла второе место. Также серебряными призерами стали E.D. Girls в той же дисциплине среди девушек.

В дуэтах первое место заняли KiP Софья Сальникова и Ирина Чечило, а также Lil’S EDF Софья Картавченко и Сабина Милешина. «Серебро» досталось дуэту Big mood, а бронзовая медаль забрали Double A.