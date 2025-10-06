Брянская спортсменка установила рекорд на чемпионате мира по лёгкой атлетике

Брянская спортсменка установила рекорд в толкании ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат мира по паралимпийской лёгкой атлетике завершился в городе Нью-Дели в Индии. В толкании ядра в классе F33 выступила брянская спортсменка Светлана Кривенок. Она завоевала золотую медаль. Брянская участница не только стала чемпионкой мира, но и установила рекорд соревнований.