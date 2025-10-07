Брянские паралимпийцы завоевали 10 медалей на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В аэропорту Шереметьево в Москве накануне встретили сборную России, прибывшую из Нью-Дели в Индии. Там прошёл чемпионата мира по паралимпийской лёгкой атлетик.

За девять дней российские спортсмены завоевали 11 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей. Из 43-х наград 10 – на счету брянских паралимпийцев. В том числе легкоатлеты завоевали более 30% золотых медалей – четыре.