Житель Брянска предстанет перед судом за хранение арсенала оружия в гараже. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Приговор выслушает 66-летний житель областного центра.

По версии следствия, мужчина в гараже около дома хранил пистолетную гранату с оперением, более 18 кг пороха, 14 единиц огнестрельного оружия (пистолет-пулемет, винтовки, ружья, пистолеты, обрез, карабины), его составные части, более 500 боеприпасов, а также патрон с бронебойно-зажигательной пулей для пулемётов. Преступление выявили сотрудники полиции. Обвиняемый признал свою вину.