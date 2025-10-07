Водитель скрылся с места аварии в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 6 октября на 32 км автомобильной дороги «Клинцы — Сураж» Суражского района произошло ДТП. 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Lada Granta. Легковушка съехала на обочину и врезалась в опору путепровода.

27-летний пассажир с травмами попал в больницу. 30-летнему пассажиру легковушки госпитализация не потребовалась.

Водитель автомобиля с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. На мужчину инспекторы составили три административных материала.