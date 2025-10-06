Свыше 10 километров трассы ремонтируют по нацпроекту в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса «Брянск-Новозыбков» — Трубчевск» — Мошки в Трубчевском районе. Свыше 10 километров дороги приводит в порядок подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой».

В настоящее время рабочие укладывают новый асфальтобетон на проезжей части. В старом покрытии в некоторых местах образовывались пучины. Специалисты разобрали дорогу и вынули пучинистый грунта. После этого там уложили слои из песка и щебня.

Подрядчик укрепит обочины, отремонтирует пересечения и примыкания, а также сделает остановочные площадки и нанесёт дорожную разметку.