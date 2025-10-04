Брянские полицейские помогли добраться в больницу водителю с сердечным приступом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл неподалеку от посёлка Навля. Житель Брянска на автомобиле возвращался домой из дальней поездки. Мужчина почувствовал себя плохо. У него заболело сердце.

На автозаправке мужчина заметил экипаж дорожно-патрульной службы. Он обратился за помощью к инспекторам ДПС Максиму Ерёмину и Артёму Ященкову. Автоинспекторы пересадили водителя в патрульный автомобиль и быстро отвезли в ближайшее отделение центральной районной больницы. Там ему врачи оказали помощь.

Супруга водителя прислала письмо с благодарностью, отметив заботу и неравнодушие сотрудников.