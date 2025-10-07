Пожилой водитель за рулём легковушки столкнулся с мотоциклом в Злынке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

4 октября в городе Злынка произошло ДТП. Около дома № 58 по улице Северная 70-летний мужчина за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 600 F. 34-летний байкер ехал прямо во встречном направлении. Водитель мотоцикла с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.