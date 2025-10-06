Микроавтобус врезался в дерево на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госатовпекции.

Вечером 3 октября в Почепском районе на 25 км автомобильной дороги «Почеп-Жирятино» произошла авария. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford Transit. Микроавтобус съехал на обочину и врезался в дерево.

Молодой водитель с травмами попал в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.