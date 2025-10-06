Кражу товаров из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске

Кражу товаров на 8000 рублей из магазина раскрыли сотрудники ППС в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило заявление от сотрудников магазина самообслуживания в Брянске. Из торгового зала пропало упаковки моющего средства для посудомоечной машины, несколько флаконов дезодоранта и другие гигиенические средства на более чем 8000 рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в преступлении. 52-летний житель Бежицкого района уже не раз был судим. Фигурант пояснил, что спрятал товары в рюкзак и пакет, а затем продал похищенное в другом районе города.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.