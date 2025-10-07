Юный брянец завоевал золотую медаль чемпионата пилотирования дронов
Юный брянец завоевал золотую медаль чемпионата пилотирования дронов. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Москве состоялся финал всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Всего участие в турнире приняли свыше 16000 школьников из 89 регионов страны. В финале состязались 100 юных пилотов. Они выступили в дисциплинах «Технический симулятор», «Дрон-баскетбол», «Гонка на дронах класса 75 мм». «Скоростной мониторинг» и «Сборка дрона».
Брянскую область представили семь ребят. В дисциплине «Технический симулятор» пилот учебного центра Драйв FPV Иван Осипов занял первое место.
