Брянские коммунисты отказались признавать результаты выборов в Госдуму

Андрей Архицкий и Николай Павлов требуют проведения новых выборов.
Кандидаты в депутаты Госдумы восьмого созыва от КПФР Андрей Архицкий и Николай Павлов отказались признавать результаты выборов, завершившихся 19 сентября. Они опубликовали заявление на сайте регионального отделения партии.
«Мы не признаем результаты выборов, – в частности, говорится в заявлении. – В Брянской области не утихают скандалы, связанные с фальсификациями волеизъявления граждан на прошедших выборах 17-19 сентября 2021 года. Наш регион оказался в числе лидеров по допущенным нарушениям. Вбросы, замена бюллетеней в сейф-пакетах, приписки, голосования членами комиссий вместо избирателей вне помещения, вмешательство сотрудников администраций в работу комиссий, организованный подвоз избирателей, обесточивание помещение УИКов, нарушение порядка работы УИКов и другие нарушения носили массовый характер».
Архицкий и Павлов заявили о том, что «в Брянской области произошел полный разгром демократического выборного процесса и официальные итоги голосования не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением граждан».
«На фоне задокументированных вбросов на ряде УИКов становится еще очевиднее, что организация выборного процесса в регионе носит преступный характер, и к избирательной системе в Брянской области сформировано стойкое недоверие. Она оказалась полностью и безоговорочно дискредитирована. Вся страна убедилась, что в участковых комиссиях творится беспредел, а их члены на глазах беспристрастных камер видеонаблюдения превратились в уголовников», – отмечают брянские коммунисты.
Они назвали прошедшие выборы «одними из самых грязных, если не самыми грязными в постсоветской истории Брянщины». Ответственность за результаты голосования Архицкий и Павлов возложили на «исполнительную власть, организующую выборный процесс, во главе с губернатором Богомазом, который отвечает за все, что происходит на вверенной ему территории».
Брянские коммунисты потребовали «проведения новых выборов, отвечающих требованиям закона и нормам права».
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