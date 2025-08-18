Кражу форели у рыбаков раскрыли брянские полицейские

Двух брянцев, подозреваемых в краже форели у рыбаков, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Навлинского района обратился 46-летний житель Белгородской области. Во время рыбалки на озере в деревне Алексеевка неизвестные злоумышленники похитили из плавучего садка 20 пойманных мужчиной форелей. Ущерб составил 23 400 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже. Двое жителей в возрасте 30 и 33 лет в поле зрения правоохранителей ранее не попадали.Они воспользовавшись непродолжительным отсутствием потерпевшего. Две похищенные рыбы полицейские изъяли у фигурантов. Остальной улов приятели успели съесть.

Возбуждено уголовное дело.