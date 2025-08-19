Восемь школ в приграничных районах Брянщины введут дистанционное обучение с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На еженедельном оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

1 сентября образовательный процесс стартует в 441 школе, 312 детских садах, 138 организациях дополнительного образования, 19 колледжах и техникумах, а также 10 их филиалах Брянской области. В отдалённых районах региона подвозить детей к местам учёбы будут 335 школьных автобусов.

Кроме того, новый учебный год начнется дистанционно для 686 учеников восьми школ. Они расположены в Климовском, Суземском и Трубчевский муниципальных районах.