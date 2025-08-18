Жительницу Жуковки суд отправил в колонию за неуплату алиментов

Жительницу Жуковки суд отправил в колонию за неуплату 1,7 миллиона рублей алиментов дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Жуковского района вынес приговор по уголовному делу о неуплате денег на содержание ребёнка. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительница Жуковки.

Женщина долгое время уклонялась от выплаты алименты на содержание дочери, 2007 года рождения. Сумма задолженности превысила 1,7 миллиона рублей. Обвиняемая была даже судима за данное нарушение закона, но выплачивать алименты не стала.

Суд приговорил виновную к семи месяцам в колонии-поселении. Решение вступило в законную силу.