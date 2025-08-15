Мужчина погиб при столкновении двух машин на брянской трассе

Один человек погиб, а четверо — пострадали, в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Почепском районе на 16-м км автодороги «Брянск — Новозыбков — Погар» произошла авария. При выезде со второстепенной дороги 64-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-212140» не пропустил Volkswagen Touareg. 39-летний водитель ехал прямо по главной дороге. Автомобили столкнулись, а затем съехали в кювет.

Водитель отечественной легковушки умер в автомобиле скорой медицинской помощи. Водитель иномарки, один взрослый пассажир и двое детей получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.