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Племянника погибшего под Брянском летчика нашли в Белоруссии

2021, 17 ноября 10:21 Общество
Племянника погибшего под Брянском летчика нашли в Белоруссии
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Его пригласят на церемонию захоронения.

Брянские поисковики обнаружили под Карачевом самолет «Ил-4», разбившийся в годы Великой Отечественной войны. Информацию о поисках летчиков, в том числе Владимира Надточеева, уроженца Могилевской области, распространили в брянских и белорусских соцсетях и сообществе Белорусского землячества. Накануне на публикацию откликнулся белорусский поисковик Николай Борисенко.

«По данным Красногорского сельисполкома, в похозяйственной книге 1952 года деревни Шумяничи (более ранние книги не сохранились) имеется запись о матери летчика Надточеевой Пелагее Нестеровне. В результате опроса местных жителей (Дорожкин Михаил Титович, Даниленко Николай Демьянович) было установлено, что у Надточеевой П. Н. было четверо детей, один из которых Надточеев Владимир Семенович был летчиком и пропал без вести во время войны. Двое детей: сын и дочь Минова Мария Семеновна проживали в послевоенное время в деревне Шумяничи. В настоящее время в деревне Шумяничи проживает Минов Олег Николаевич, 15.11.1959 года рождения, сын Миновой (Надточеевой) Марии Семеновны, внук Надточеевой Пелагеи Нестеровны, племянник Надточеева Владимира Семеновича. Минов О. Н. проживает по адресу: деревня Шумяничи, улица Центральная, дом 2, Мстиславского района Могилевской области. По информации Минова О. Н., у его матери был брат Владимир, который окончил летное училище, был призван в армию и пропал без вести во время Великой Отечественной войны», – рассказал Николай Борисенко.

Он сообщил и мобильный телефон племянника погибшего летчика. Данные уже передали брянским поисковикам для связи с родственниками летчика из Белоруссии.

По словам руководителя брянского поискового движения «Отечество» Александра Соболева, с родственниками свяжутся в ближайшее время и пригласят их на торжественную церемонию захоронения останков погибших летчиков в Карачевский район.

Передать останки погибших на родину не представляется возможным, так как во время падения самолет был полностью разрушен и останки тел экипажа сохранились фрагментарно. Родственникам летчика из Белоруссии на память передадут части самолета.

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