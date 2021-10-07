Ушел из жизни почетный профессор БГТУ Александр Кириллов

Он скончался в возрасте 88 лет.
На 89 году скончался почетный профессор БГТУ, заслуженный профессор СПбГПУ имени Петра Великого, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Александр Кириллов.
Александр Кириллов родился 5 июня 1933 года в Ленинграде в семье выдающегося ученого-турбиниста Ивана Кириллова. Окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных и Брянский институт транспортного машиностроения.
Александр Иванович – крупный специалист в области турбиностроения, создатель научной школы специалистов по численному моделированию вязких трехмерных течений и теплообмена в проточных частях турбомашин. Основные его работы относятся к исследованию газодинамики и тепломассообмена в турбомашинах, пространственных течений в проточных частях энергетических машин.
В последнее десятилетие занимался численным моделированием трехмерных турбулентных течений и теплообмена на основе решения уравнений Навье-Стокса в неподвижных и вращающихся элементах энергетического оборудования.
Автор более 150 публикаций, в том числе трех монографий, учебного пособия для вузов, семи изобретений. Подготовил пять докторов и 25 кандидатов технических наук.
Член Российского национального комитета по теплообмену, Санкт-Петербургского отделения Международной энергетической академии, редколлегии журнала «Известия вузов. Энергетика», специализированных советов по защите докторских диссертаций. Участвовал в работе оргкомитетов всероссийских и международных конференций.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», является заслуженным профессором СПбГПУ. В 2000 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
Научно-педагогическая деятельность Александра Кириллова была тесно связана с Брянским государственным техническим университетом. Ученый совет вуза присвоил ему звание почетного профессора.
В университете выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Кириллова.
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