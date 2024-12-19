12 медалей привезли юные брянские танцоры из Орла

12 медалей завоевали юные брянские танцоры на турнире в Орла. Об этом сообщили в соцсетях Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Орле прошли соревнования по танцевальному спорту «Спорт начинается с детей». В них приняли участие воспитанники студии спортивного танца «Гранд» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Игорь Селиванов и Ника Блинова завоевали «золото» в медленном вальсе, а также две бронзы в «ча ча ча» и «Суперкубке». Егор Варенников и Алена Долбоносова стали серебряными призёрами в медленном вальсе, «ча ча ча» и самбе.

У Тимофей Снытко и Элише Олейник – три «золота» в медленном вальсе, «ча ча ча» и «Суперкубке». А Дарья Кулешова завоевала две серебряными одну бронзовую медали.