Более 2500 брянцев завоевали золотой знак ГТО

Более 2500 брянцев завоевали золотой знак комплекса «Готов к труду и обороне» в третьем квартале. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Министерстве спорта России озвучили жителей, награжденных золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они успешно сдали нормативы с 1 июля по 30 сентября 2023 года.

За 3 квартал знаки получат 4330 брянцев. В том числе 2665 человек — золотой, а 848 — серебряный.

Знаки отличия ГТО дают абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ, а студентам – возможности получать повышенную стипендию.