Брянцы участвуют во всероссийской Спартакиаде по спорту слепых

Брянцы участвуют в финале всероссийской Спартакиады по спорту слепых в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Раменское Московской области в спорткомплексе «Борисоглебский» проходит II Всероссийской летней Спартакиады по спорту слепых. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях — среди подростков от 14 до 17 лет и взрослых.

В Спартакиаде участвуют и брянские спортсмены. Участники будут соревноваться в шести спортивных дисциплинах: настольный теннис, футзал, голбол, пауэрлифтинг, шашки и шахматы.