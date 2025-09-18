Брянцы завоевали три награды Кубка России по стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Липецке в спорткомплексе «Липецкий металлург» прошёл второй этап Кубка России в дисциплине «спортинг-дуплетная стрельба». На турнире выступили и брянские стрелки.

В категории «В» кандидат в мастера спорта Иван Самородский завоевал серебряную награду. Мастер спорта Роман Соложенков стал вторым. В категории «Мастера» «золото» турнира досталось Петру Самородскому.