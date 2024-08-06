Город32

Брянец выиграл первенство России по пауэрлифтингу

2024, 06 августа 14:31 Спорт
Брянец выиграл первенство России по пауэрлифтингу
Источник фото

Брянец выиграл первенство России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве прошло первенство России по пауэрлифтингу. В троеборье соревновались юниоры со всей России. 

Честь региона отстаивал воспитанник брянской спортшколы  «Олимп»  Тимофей Керпушор. Юноша выступил в весовой категории до 105 кг. Он завоевал золотую медаль.

Читайте также
Брянский суд вынес приговор по делу о торговле наркотиками
06 августа 16:41
Брянский суд вынес приговор по делу о торговле наркотиками
Семь медалей завоевали брянские стрелки на чемпионате ЦФО
06 августа 15:47
Семь медалей завоевали брянские стрелки на чемпионате ЦФО
Брянские волонтёры разыскали 38 человек живыми за месяц
06 августа 15:19
Брянские волонтёры разыскали 38 человек живыми за месяц
Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители в Клинцах
06 августа 14:16
Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители в Клинцах

Новости регионов

31.07.2024 11:57
Строить и жить
Как федеральная поддержка способствует развитию региона. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Смоленской области с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой стороны обсудили ход реализации на Смоленщине нацпроектов, федеральных программ и региональных инициатив. Одной из ключевых тем встречи стало жилищное строительство. «По темпам ввода жилья мы превышаем на 5% аналогичные показатели прошлого года. Хорошую динамику демонстрирует
31.07.2024 11:56
Памяти Героя
В военной академии вой­сковой ПВО прошёл митинг, посвящённый памяти Героя России старшего лейтенанта Артёма Иванова. Участие в мероприятии принял губернатор Василий Анохин. «Артём Иванов окончил академию в 2013 году. Он был мужественным и честным человеком, грамотным командиром – настоящим русским офицером. Не каждый готов пожертвовать собой – принять на себя огонь противника, чтобы обеспечить выполнение боевых задач и спасти своих боевых товарищей», – рассказал
31.07.2024 11:54
Будьте здоровы!      
На прошлой неделе состоялось важное событие для жителей густонаселённого микрорайона Королёвка в Смоленске. Здесь открыли поликлинику, причём произошло это на год раньше планируемого срока. А презентация медучреждения была проведена на самом высоком уровне. О созданных для врачей и пациентов условиях губернатор Василий Анохин рассказал заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко во время работы форума «Здоровое общество». Это площадка,
31.07.2024 11:52
Во имя праведного Пути
На 445‑м км дороги М‑1 «Беларусь» появился православный киот, возведённый в честь иконы святой равноапостольной княгини Ольги и преподобной княгини Евфросинии Полоцкой. Символично, что киот был построен в год 25‑летнего юбилея создания Союзного государства России и Республики Беларусь. И торжественно освящён в преддверии Дня Крещения Руси. Чин освящения совершили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. А участие в церемонии принял губернатор Смоленской

Актуальные темы

Лента новостей
День ВДВ отметили в Брянске
Лента новостей
Железнодорожников поздравили в Брянске с профессиональным праздником
Происшествия
Женщина и мужчина пострадали в ДТП в Брянске
Происшествия
Брянского адвоката ждёт суд по обвинению во взяточничестве
Происшествия
Водитель погиб на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Киногид по августу: Wink.ru покажет гольф, балет и гастроли со звездами
Киногид по августу: Wink.ru покажет гольф, балет и гастроли со звездами

В августе можно успеть сделать всё, чтобы лето запомнилось. Онлайн-кинотеатр Wink.ru предлагает свой план: отправиться в турне по России с любимой группой, заглянуть за театральные кулисы Парижа, взять урок по игре в гольф, научиться делать виски или всей семьей потанцевать под саундтрек индийского кино — впечатлений хватит до самой осени. А если станет слишком жарко, леденящих кровь эмоций добавят остросюжетные триллеры и захватывающие боевики. Отечественные и зарубежные премьеры онлайн-кинотеатра оценят поклонники всех жанров.

Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 5-7 августа на время ремонта
Движение автомобилей через переезд на станции Карачев в Брянской области  будет ограничено 5-7 августа на время ремонта

Движение автомобилей через  железнодорожный переезд, расположенный на станции Карачев в Брянской области, будет ограничено 5-7 августа в связи с проведением ремонтных работ.

Игорь Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации заработной платы
Игорь Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации заработной платы

В рамках оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в 2024 году.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.