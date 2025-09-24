Брянец завоевал «серебро» всероссийского турнира по рукопашному бою в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Солнечногорск в Подмосковье прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою. Турнир посвящён памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева. Во Дворце спорта «Олимп» собрались свыше 600 участников из 35 регионов.

Брянскую область успешно представил воспитанник спортшколы «Торпедо» Егор Рулько. Он завоевал серебряную медаль.