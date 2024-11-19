Брянская самбистка стала призёром первенства ЦФО
Брянская самбистка стала серебряным призёром первенства ЦФО среди юниорок в Людиново. об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Людиново Калужской области проходит первенство Центрального федерального округа по самбо. Участвуют в соревнованиях более четырёхсот юношей и девушек 16-18 лет.
В турнире успешно выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Анна Школа. Девушка стала серебряным призёром первенства.
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