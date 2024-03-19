Брянская шашистка стала бронзовым призёром чемпионата России
Брянская шашистка стала бронзовым призёром чемпионата России в спорте слепых. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
В парк-отеле «Ярославль» посёлке Красные Ткачи Ярославской области прошёл Чемпионат России по стоклеточным шашкам в спорте слепых. Участвовали в турнире 22 спортсмена из 11 регионов.
Брянскую область представляла тотально-незрячая спортсменка, гроссмейстер России Любовь Волкова. Она выступала в классе B1. Любовь Волкова отстала от чемпионки России Елена Седенко из Крыма на одно очко. По дополнительному показателю брянская спорстменка заняла третье место.
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