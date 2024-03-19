Брянская шашистка стала бронзовым призёром чемпионата России

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В Брянском регионе Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Как сообщает телеграмм канал «ИнформБюро», в ходе еженедельного оперативного совещания генеральный директор Обществ Игорь Маковский заслушал доклад по теме прохождения паводка в зоне операционной ответственности энергокомпании.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».