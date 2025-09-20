Брянская спортсменка «серебро» Первенства России по полиатлону
Брянская спортсменка «серебро» Первенства России по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Сасово Рязанской области прошли чемпионат и первенство России по полиатлону. В соревнованиях приняли участие свыше 160 спортсменов из 19 регионов.
В дисциплине «троеборье с бегом» выступила воспитанница спортшколы «Электрон» Дятьковского района Милана Андреева. Среди спортсменок 16 -17 лет она завоевала серебряную медаль.
