Брянская спортсменка стала чемпионкой России по спорту ВМХ
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по спорту ВМХ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Ростов-на-Дону прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту. Спортсмены со всей страны состязались в дисциплине — гонка «Крузер».
В категории «Женщины» выступила брянская спортсменка Анастасия Иванова. Она стала чемпионкой России.
Среди мужчин отличился брянец Олег Малюшкин. Он завоевал серебряную награду.
