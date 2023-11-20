Брянская спортсменка выиграла Чемпионат Европы по боксу
Брянская спортсменка привезла «золото» с Чемпионат Европы по боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Черногории прошёл Чемпионат Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. Там выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Елена Бабичева. В весовой категории до 63 кг она встретилась на ринге с Гаил Дьяконо из Мальты. В финальном поединке брянская спортсменка одержала победу. Елена Бабичева стала чемпионкой Европы.
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