Брянская спортсменка выиграла чемпионат России «Снежная королева»

Брянская спортсменка выиграла забег на одну милю на чемпионате России «Снежная королева». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Оренбурге стартовал III этап всероссийской серии соревнований по лёгкой атлетике «Снежная королева». Лучшие спортсмены страны боролись за награды «Оренбургской мили».

В беге на одну милю (1609 метров) выступила брянская спортсменка Мария Прохорец. Она преодолела дистанцию за 4:32.25 секунды, обогнав на 0,03 секунды воронежскую бегунью Светлану Аплачкину. Бронзовым призёром соревнований стала Татьяна Шабанова из Республики Беларусь.